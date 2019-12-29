Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли на ноябрь из-за коронавируса

Премьера должна была состояться 2 апреля в Лондоне.

Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь 2020 года из-за угрозы коронавируса. Сообщение об этом появилось в среду на официальной странице картины в Twitter.

Мировая премьера юбилейного фильма должна была состояться 2 апреля в Лондоне. Перед этим предполагалось провести несколько мероприятий, на которые пришли бы много людей. Премьера теперь состоится 12 ноября, в США – 25 ноября.

Ранее с просьбой отложить премьеру фильма к создателям обратились фанаты бондианы. Они уточнили, что к апрелю во многих странах ожидается вспышка заболевания, вызванного коронавирусом.

Создатели фильмов о Джеймсе Бонде отказались менять пол главного героя.