В России вслед за всем миром перенесли показ "Кролика Питера 2"

Картина должна была выйти в прокат 2 апреля.

Семейная комедия "Кролик Питер 2" выйдет в российский прокат позже назначенного времени. Картина должна была появиться на широких экранах 2 апреля, однако сейчас зрители увидят ее только 6 августа. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR).

Изменение сроков стало стратегическим решением студии. Отмечается, что премьеру перенесли не только в России, но и во всем мире. Это связано с предосторожностью из-за угрозы распространения коронавируса.

В первой части фильма рассказывалось о приключениях маленького крольчонка по имени Питер. Он хотел пробраться в огород к грозному фермеру и вдоволь полакомиться там фруктами и овощами.

Во второй части Питер, наконец, находит общий язык с фермером, однако размеренная жизнь ему становится не по нраву. В поисках приключений он уезжает в большой город. Члены большой и дружной семьи пытаются вернуть беглеца домой и, рискуя жизнью, отправляются вслед за Питером.

Роли озвучивали Марго Робби, Элизабет Дебики и другие.

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Видео: YouTube / iVideos