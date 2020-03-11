В России вслед за всем миром перенесли показ "Кролика Питера 2"

Семейная комедия "Кролик Питер 2" выйдет в российский прокат позже назначенного времени. Картина должна была появиться на широких экранах 2 апреля, однако сейчас зрители увидят ее только 6 августа. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR).
Изменение сроков стало стратегическим решением студии. Отмечается, что премьеру перенесли не только в России, но и во всем мире. Это связано с предосторожностью из-за угрозы распространения коронавируса.
В первой части фильма рассказывалось о приключениях маленького крольчонка по имени Питер. Он хотел пробраться в огород к грозному фермеру и вдоволь полакомиться там фруктами и овощами.
Во второй части Питер, наконец, находит общий язык с фермером, однако размеренная жизнь ему становится не по нраву. В поисках приключений он уезжает в большой город. Члены большой и дружной семьи пытаются вернуть беглеца домой и, рискуя жизнью, отправляются вслед за Питером.
Роли озвучивали Марго Робби, Элизабет Дебики и другие.
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Видео: YouTube / iVideos
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