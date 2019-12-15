Universal Pictures снимет новый хоррор про Дракулу

Режиссером картины станет Карин Кусама.

Студия Universal Pictures хочет снять новый фильм ужасов про графа Дракулу. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Режиссером картины станет Карин Кусама – постановщик "Тела Дженнифер", "Приглашения", "Времени возмездия" и "Чужака" для HBO. Сценарий для фильма напишут Мэтт Манфреди и Фил Хэй. В отличие от хоррора, снятого по оригинальному роману Брэма Стокера, действие нового "Дракулы" будет разворачиваться в наше время.

Дракула – это вымышленный персонаж и могущественный вампир из одноименного готического романа Брэма Стокера. Считается, что прообразом для графа стал румынский правитель Влад III Цепеш.

Ранее мы писали, что "Чужак" стал самой рейтинговой драмой HBO.

Фото: Википедия