"Чужак" стал самой рейтинговой драмой HBO

Финальный эпизод посмотрели 2,2 млн человек.

Драматический триллер "Чужак", основанный на одноименном романе Стивена Кинга, стал самым рейтинговым новым сериалом на HBO со времен "Мира дикого запада". Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Премьера 10-серийной драмы состоялась в 2016 году. Каждую из серий, кроме заключительной, суммарно посмотрели около 9 млн зрителей на разных платформах. Финальный эпизод, который вышел 8 марта 2020 года, собрал у экранов 2,2 млн человек, что почти в 2 раза больше, чем во время показа первого эпизода.

По общему числу зрителей "Чужак" обогнал "Хранителей" (7 млн) и третий сезон антологии "Настоящий детектив" (8 млн).

Действие "Чужака" разворачивается в небольшом городке в Оклахоме. Там происходит чудовищное убийство 11-летнего мальчика. Детектив Ральф Андерсон (Бен Мендельсон) и его коллеги быстро выходят на след главного подозреваемого. Однако противоречивые улики указывают на нечто сверхъестественное.

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Видео: YouTube / Amediateka