В фильме "Тор: Любовь и гром" появятся "Стражи Галактики"

Каких именно персонажей увидят зрители, пока неизвестно.

В фильме Тайки Вайтити "Тор: Любовь и гром" появятся герои из франшизы "Стражи Галактики". Об этом сообщил Вин Дизель, который озвучивает деревоподобного инопланетянина Грута, в интервью изданию Comicbook.

Каких именно персонажей увидят зрители в четвертой части фильма о Торе, пока неизвестно. Дизель отметил, что "это будет очень интересно", однако он не уверен, мог ли это говорить. Рассказывая о своем персонаже, актер назвал его "альфа-Грутом". Что именно это значит, звезда "Форсажа" не объяснил.

Фильм "Тор: Любовь и гром" выйдет на экраны 3 ноября 2021 года. Роли в нем исполнят Тайка Вайтити, Кристиан Бэйл, Натали Портман, Крис Хемсворт и другие актеры.

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Фото: Instagram / chrishemsworth