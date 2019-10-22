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В фильме "Тор: Любовь и гром" появятся "Стражи Галактики"
Сегодня, 10:48
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Alena_Zinovieva

В фильме "Тор: Любовь и гром" появятся "Стражи Галактики"

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Каких именно персонажей увидят зрители, пока неизвестно.

В фильме Тайки Вайтити "Тор: Любовь и гром" появятся герои из франшизы "Стражи Галактики". Об этом сообщил Вин Дизель, который озвучивает деревоподобного инопланетянина Грута, в интервью изданию Comicbook.

Каких именно персонажей увидят зрители в четвертой части фильма о Торе, пока неизвестно. Дизель отметил, что "это будет очень интересно", однако он не уверен, мог ли это говорить. Рассказывая о своем персонаже, актер назвал его "альфа-Грутом". Что именно это значит, звезда "Форсажа" не объяснил.

Фильм "Тор: Любовь и гром" выйдет на экраны 3 ноября 2021 года. Роли в нем исполнят Тайка Вайтити, Кристиан Бэйл, Натали Портман, Крис Хемсворт и другие актеры.

Ранее мы писали, что появились первые кадры с новой героиней сериала "Пацаны".

Фото: Instagram / chrishemsworth

Теги: вин дизель, стражи галактики, тор
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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