Появились первые кадры с новой героиней сериала "Пацаны"

Она появится во втором сезоне проекта.

В сети появились первые кадры с новой героиней из сериала "Пацаны". Она появится во втором сезоне. Роль "Штормового фронта" досталась американской актрисе Ае Кэш. Об этом сообщает издание Entertainment Weekly.

По словам Энтони Старра, который исполняет роль Хоумлендера, новый персонаж будет подобен гранате. Героиня – очень умна и хитра, она станет подобием суперагента на службе корпорации. Главной особенностью ее характера станут нацистские черты, из-за которых ее боятся даже члены команды.

Действие сериала "Пацаны" разворачивается в мире, где существуют супергерои. Именно они являются настоящими звездами. Их все знают и обожают. Однако за идеалом скрывается гораздо более мрачный мир наркотиков и секса, а большинство супергероев – в жизни не самые приятные люди. Противостоит им отряд, неофициально известный как "Пацаны". Премьера второго сезона состоится летом 2020 года.

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Фото: Entertainment Weekly