Том Хэнкс с женой заразились коронавирусом

Том Хэнкс вместе с женой заразились коронавирусм.
Том Хэнкс, 63-летний американский актер, сыгравший главные роли в таких фильмах как Зеленая миля", "Терминал", "Форрест Гамп" и другие в своем профиле в социальных сетях сообщил подписчикам, что вместе со своей женой Ритой Уилсон заразился новым коронавирусом. Произошло это во время путешествия по Австралии.
Когда звездная пара находилась в Австралии, оба почувствовали слабость и ломоту в теле, как во время простуды. У Риты был озноб и невысокая температура. Актеры обратились к медикам, которые и диагностировали новый коронавирус. Сейчас Том Хэнкс с женой проходят лечение и карантин в Австралии.
Том Хэнкс пообещал держать в курсе своих подписчиков и посоветовал быть осторожней.
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Фото: Instagram/tomhanks
Видео: YouTube/extratv, New You Media, TNT, Greece 2021
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