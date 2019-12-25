Премьер Украины назвал сроки открытия границ

Киев будет ориентироваться на открытые границы в Европе.

Премьер-министр Украины назвал сроки открытия государственных границ после завершения пандемии коронавируса. Об этом Денис Шмыгаль рассказал журналистам из "РБК-Украина" в интервью. Глава правительства страны отметил, что власти будут принимать решение об открытии границ, основываясь на действиях соседних стран. Чиновники рассчитывают открыть границы спустя 30 дней после того, как аналогичное постановление будет вынесено в Польше, Венгрии и Румынии.

Денис Шмыгаль напомнил, что карантин в европейских странах начался раньше, чем на территории Украины. В частности, власти Италии ввели ограничения на месяц раньше, чем Киев.

Новый премьер-министр Украины выступил за подачу воды в Крым.