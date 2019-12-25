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Новый премьер-министр Украины выступил за подачу воды в Крым
Сегодня, 7:22
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lesjasap

Новый премьер-министр Украины выступил за подачу воды в Крым

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Денис Шмыгаль пояснил, что в регионе проживают украинцы, которых нельзя оставить без поддержки.

Новый премьер-министр Украины выступил за подачу воды в Крым. Об этом Денис Шмыгаль заявил в эфире телеканала "1+1". Об этом рассказали "РИА Новости". По мнению чиновника, полуостров является Украиной. В связи с этим Киев не может перекрыть воду для местного населения - украинцев.

Напомним, что проблемы с водоснабжением начались в 2014 году. Украина прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу. В феврале 2020 года глава Симферополя заявила о том, что запасов хватит  не больше, чем на 100 дней. Дефицит ресурсов отрицает глава комитета Симферополя по водному хозяйству Игорь Вайль

Ранее новый премьер Украины назвал приоритетами Крым и Донбасс.

Видео: YouTube/
 

Теги: денис шмыгаль, крым, премьер-министр
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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