Денис Шмыгаль пояснил, что в регионе проживают украинцы, которых нельзя оставить без поддержки.

Новый премьер-министр Украины выступил за подачу воды в Крым. Об этом Денис Шмыгаль заявил в эфире телеканала "1+1". Об этом рассказали "РИА Новости". По мнению чиновника, полуостров является Украиной. В связи с этим Киев не может перекрыть воду для местного населения - украинцев.

Напомним, что проблемы с водоснабжением начались в 2014 году. Украина прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу. В феврале 2020 года глава Симферополя заявила о том, что запасов хватит не больше, чем на 100 дней. Дефицит ресурсов отрицает глава комитета Симферополя по водному хозяйству Игорь Вайль

Ранее новый премьер Украины назвал приоритетами Крым и Донбасс.

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