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Новый премьер Украины назвал приоритетами Крым и Донбасс

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Политик планирует вернуть полуостров Украине.

Новый премьер Украины назвал приоритетами Крым и Донбасс. Денис Шмыгаль надеется вернуть Украине полуостров и завершить конфликт на Донбассе. Об этом политик рассказал накануне на заседании Верховной Рады. Его слова передают журналисты портала "Укринформ".

Не решим — значит, не будет этого правительства. Это очевидно

прокомментировал спикер

Новый премьер-министр добавил, что кабинет министров будет заниматься озвученными ранее задачами. Чиновники доведут назначения предыдущего правительства до положительного результата. В приоритетах - децентрализация, создание благоприятного инвестклимата, энергоэффективность. Также страна настроена на развитие промышленности, аграрного сектора и инфраструктуры. Министры не обойдут и необходимость повышения уровня медицины и образования.

Особым пунктом станет национальная безопасность. 

Ранее Зеленский отказался пожимать руку депутату рады Гончаренко.

Видео: YouTube/112 Украина, ТСН, Телеканал ZIK

Теги: денис шмыгаль, донбасс, крым
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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