Политик планирует вернуть полуостров Украине.

Новый премьер Украины назвал приоритетами Крым и Донбасс. Денис Шмыгаль надеется вернуть Украине полуостров и завершить конфликт на Донбассе. Об этом политик рассказал накануне на заседании Верховной Рады. Его слова передают журналисты портала "Укринформ".

Не решим — значит, не будет этого правительства. Это очевидно прокомментировал спикер

Новый премьер-министр добавил, что кабинет министров будет заниматься озвученными ранее задачами. Чиновники доведут назначения предыдущего правительства до положительного результата. В приоритетах - децентрализация, создание благоприятного инвестклимата, энергоэффективность. Также страна настроена на развитие промышленности, аграрного сектора и инфраструктуры. Министры не обойдут и необходимость повышения уровня медицины и образования.

Особым пунктом станет национальная безопасность.

Ранее Зеленский отказался пожимать руку депутату рады Гончаренко.

Видео: YouTube/112 Украина, ТСН, Телеканал ZIK