Зеленский отказался пожимать руку депутату рады Гончаренко

Парламентарий предъявил обвинения президенту страны .

Владимир Зеленский отказался пожимать руку депутату Верховной Рады Алексею Гончаренко. Это произошло после того, как парламентарий раскритиковал президента Украины. Об инциденте сообщили журналисты портала "Украинская правда".

Гончаренко обвинил Зеленского во лжи во время избирательной кампании и кумовстве. По мнению депутата, министрам платят слишком большие зарплаты. Он заявил, что представителям партии "Слуга народа" передают деньги в конвертах. Позже Гончаренко подошел к главе государства, но тот отказался от рукопожатия. Владимир Зеленский попросил не переходить на личности. Кадры с заседания Верховной Рады размещены на YouTube-канале "Украина 112" .

Ранее Дениса Шмыгаля избрали новым премьер-министром Украины.

Фото и видео: YouTube/112 Украина

Видео: YouTube/Радіо Свобода Україна