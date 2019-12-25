Об этом рассказал глава правительства Денис Шмыгаль.

На Украине спрогнозировали два пика заражения коронавирусом. Об этом рассказал премьер-министр страны в интервью журналистам "РБК-Украина". Денис Шмыгаль заявил, что эксперты говорят о двух возможных пиках эпидемии COVID-19. Первый из них ожидается уже в апреле, а второй - в период с 3 по 8 мая. Чиновник не стал давать комментарии относительно мощности каждого из всплесков заболеваемости по стране.

Денис Шмыгаль напомнил, что правительство Украины намерено продлить введенный внутри государства карантин до 1 мая. Сейчас режим действует только до 24 апреля. При продлении чиновники учтут необходимые послабления для населения. В частности, они коснутся обсервации после въезда в страну из иностранного государства.

Власти Украины начали переговоры о реструктуризации внешнего долга.