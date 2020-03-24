МВФ, ЕБ и ВБ готовы поддержать Украину из-за распространения коронавируса.

Власти Украины начали переговоры о реструктуризации внешнего долга. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV. Чиновник объяснил, что сейчас правительство страны ведет переговоры с международными партнерами. Вопрос решается на фоне расходов по предотвращению эпидемии коронавируса в стране. Ранее Всемирный банк, Европейский банк и МВФ выразили готовность оказать Украине поддержку из-за распространения инфекции. По словам Шмыгаля, сейчас в мире идет колоссальная борьба за деньги. Украина будет действовать так, как делают все развитые государства.

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Заместитель главы президента Украины рассказал, что оптимальным вариантом решения вопроса с реструктуризацией будет падение ВВП страны на 5%. В этом случае дефицит бюджета составит до 7% в 2020 году. Изначально чиновники закладывали показатель в 2%. В январе 2020 года сумма госдолга Украины выросла на 3,88% в гривнах. В долларах этот показатель упал на 1,1% и составил 83,43 млрд долларов.

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Видео: YouTube/112 Украина, ТСН, Телеканал ZIK