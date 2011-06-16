Это максимальный уровень с 2006 года.

Государственный внешний долг России впервые за 20 лет превысил 60 млрд долларов. Об этом следует из данных, опубликованных на сайте Минфина.

По состоянию на 1 февраля показатель составил 61,97 млрд долларов. Это максимальный уровень с 2006 года, когда внешний долг РФ достиг отметки 76,5 млрд долларов. В 2007-м он снизился до 52 млрд. С того момента показатель не превышал отметку 60 млрд.

В Центробанке РФ оценивали совокупный внешний долг страны в 319,8 млрд долларов. По данным регулятора, за прошлый год показатель увеличился 30 млрд долларов (+10,4%). На это повлияла переоценка обязательств банков и прочих секторов на фоне укрепления рубля.

Фото: pxhere.com