Премьер Украины предрек два года "масочного режима"

Чиновник уверен, что украинцам придется носить медицинские маски еще два года.

Премьер-министр Украины предрек два года "масочного режима". Об этом чиновник рассказал в интервью журналистам из "РБК-Украина". Денис Шмыгаль считает, что пандемия коронавируса будет сохраняться на территории страны минимум два года.

По расчетам Всемирной организации здравоохранения, по меньшей мере, два последующих года прокомментировал Денис Шмыгаль

Глава правительства призвал местное население носить маски в общественных местах, придерживаться правил дезинфекции и соблюдать социальное дистанцирование. Денис Шмыгаль добавил, что эти требования украинцы должны научиться соблюдать каждый день.

Ранее премьер-министр страны рассказал, что около двух миллионов жителей Украины остались без рабочих мест из-за распространения коронавируса. Карантин действует на территории государства до 24 апреля. Власти уже готовят нацию к тому, что режим придется продлевать, но отдельные ограничения будут ослаблены.

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