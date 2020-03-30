На Украине уволили главу Минздрава

Он был назначен на данную должность 4 марта 2020 года.

Верховная рада поддержала постановление об отставке министра здравоохранения Украины Ильи Емеца. За данную отставку на внеочередном заседании проголосовал 271 депутат.

Емец был назначен на данную должность менее месяца назад – 4 марта. Именно тогда правительство Украины было переформировано. Премьер-министра Алексея Гончарука сменил Денис Шмыгаль, а также были заменены 13 министров.

Накануне пресс-секретарь министра Артем Дехтяренко сообщал, что Емец не писал заявление об увольнении. Илья Емец возглавлял Центр детской кардиохирургии и Минзрав при Викторе Якуновиче.

Зеленский в маске выступил в Верховной Раде.