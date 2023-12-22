Премьер Украины раскрыл планы Киева по устрашению россиян.

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил в интервью эстонскому телеканалу ERR о том, что атаки армии киевского режима на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в России нацелены именно на граждан. Ранее причастность ВСУ к воздушным ударам по объектам НПЗ в соседнем государстве публично признавал и глава СБУ Василий Малюк. С начала марта 2024 года противник пытался атаковать местные предприятия, расположенные в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях и Краснодарском крае. Однако средства противовоздушной обороны пресекают вражеские диверсии.

Их население должно понять, что они должны заплатить за эту агрессию, а это прямое общение с населением. Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

"Нам не нужно". Шмыгаль неожиданно высказался о мобилизации.

Фото и видео: ERR