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Шмыгаль признал, что удары Украины по НПЗ нацелены на россиян

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Премьер Украины раскрыл планы Киева по устрашению россиян.

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил в интервью эстонскому телеканалу ERR о том, что атаки армии киевского режима на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в России нацелены именно на граждан. Ранее причастность ВСУ к воздушным ударам по объектам НПЗ в соседнем государстве публично признавал и глава СБУ Василий Малюк. С начала марта 2024 года противник пытался атаковать местные предприятия, расположенные в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях и Краснодарском крае. Однако средства противовоздушной обороны пресекают вражеские диверсии.

Их население должно понять, что они должны заплатить за эту агрессию, а это прямое общение с населением.

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

"Нам не нужно". Шмыгаль неожиданно высказался о мобилизации.

Фото и видео: ERR

Теги: денис шмыгаль, нефтеперерабатывающие заводы, нпз
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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