"Нам не нужно". Шмыгаль неожиданно высказался о мобилизации

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил в интервью эстонскому телеканалу ERR о том, что всеобщая мобилизация в стране будет "мягче", чем изначально планировалось властями. Таким образом иностранный чиновник прокомментировал слова европейского журналистам о том, что ранее киевский режим озвучивал публично цифру в 500 тысяч человек. Гость шоу уверил зрителей в том, что в текущем году стране удастся выполнить все поставленные задачи по мобилизации населения.
Мы заменили главнокомандующего, он провел некоторый аудит в вооруженных силах, они начали ротации на линии фронта,... и мы понимаем, что нам не нужно так много военных в данный момент, поэтому мобилизация гораздо-гораздо тише, мягче.
Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины
Киев готов предоставить ЕС половину своих хранилищ натурального газа.
Фото и видео: ERR
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