Премьер Эстонии пообещала "симметричный ответ" на высылку консула из России

Кая Каллас заявила, что Эстония примет "зеркальный ответ" из-за высылки дипломата из РФ.

Премьер-министр Эстонии пообещала "симметричный ответ" на высылку консула из России. На пресс-конференции местным журналистам Кая Каллас заявила, что Таллинн собирается зеркально ответить за высылку из РФ дипломата Марты Лятте.

В практике международных отношений принято, что если одна сторона высылает , то со второй стороны следует симметричный ответ. Да, у нас тоже есть план сделать такой шаг. Кая Каллас, глава правительства Эстонии

Напомним, что Марту Лятте задержали представители ФСБ в Петербурге 6 июля. Дипломат поймана с поличным во время получения от гражданина РФ секретных материалов. В МИДе заявили, что такая деятельность дипломатического сотрудника не совместима с профессиональным статусом. В ЦОС ФСБ подчеркнули, что по отношении к иностранке будут применены нормы, установленные международным правом. Мария Захарова после уточнила, что Лятте покинет страну в течение 48 часов.

Эстонский консул объявлен персоной нон грата в РФ.

Видео: Youtube/ValitsuseUudised