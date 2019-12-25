Правительство Ливии дало Хафтару последний шанс отступить

ПНС дало ЛНА 48 часов на отступление от Триполи.

Правительство национального согласия Ливии дало фельдмаршалу ливийской национальной армии Халифе Хафтару последний шанс отступить. Об этом сообщили журналисты из Anadolu. Агентство заявило, что ПНС предоставило ЛНА 48 часов на то, чтобы Хафтар остановит боевые операции. Эксперты рассказали, что таким образом власти Триполи дают оппоненту возможность избежать эскалации.

В ПНС добавили, что не планируют наносить удары по транспортным средствам, а также оборудованию сил Хафтара. Их призывают отступать к городам ливии, расположенным в южном направлении от столицы. Армия ПНС продолжает патрулировать территорию. Военные готовы к нападению, если "незаконные вооруженные формирования" ЛНА снова решат продвигаться на север.

Напомним, что на стороне ЛНА находятся Египет и Саудовская Аравия. Неофициальным союзником Халифы Хафтара считаются ОАЭ. За силы ПНС выступает Турция.

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