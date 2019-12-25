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Правительство Ленобласти официально объявило о результатах кадровых перестановок
Сегодня, 12:59
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Правительство Ленобласти официально объявило о результатах кадровых перестановок

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Комитет по строительству и ЖКХ Ленобласти получил исполняющего обязанности, а комитет Ленобласти по обращению с отходами - нового главу.

Правительство Ленинградской области выпустило официальный пресс-релиз о перестановках в структуре комитетов. Изменения коснулись Комитета по строительству и ЖКХ и позиции вице-губернатора, а также Комитета по обращению с отходами.

Исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ назначен Евгений Барановский: приставка "и.о." будет значиться рядом с его именем до согласования в ЗакСе. Ранее Барановский работал на посту зампредседателя комитета по строительству в Правительстве Петербурга. 

Главой Комитета Ленобласти по обращению с отходами стала Анастасия Кузнецова, прежде занимавшая должность зампредседателя Госжилнадзора Ленобласти.

Михаил Москвин продолжит работу в составе правительства Ленобласти на позиции главы представительства Губернатора и Правительства ЛО при Правительстве РФ.

Ранее свой пост оставил также главный жилищный инспектор Ленобласти. 

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области 

Теги: барановский, кадровые перестановки, команда 47, кузнецова, москвин, новые назначения, правительство ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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