В Петербурге назначен новый глава Комитета по энергетике

До этого назначения Алексей Муровец замещал должность первого заместителя председателя Комитета и временно исполнял обязанности его руководителя.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о кадровых изменениях. Как сообщает в понедельник, 27 июля, пресс-служба Смольного, новым председателем Комитета по энергетике и инженерному обеспечению назначен Алексей Муровец. До этого назначения он замещал должность первого заместителя председателя Комитета и временно исполнял обязанности его руководителя.

Алексей Муровец родился 14 февраля 1983 года. В 2005 году окончил СПбГУ. С января 2021 года по февраль 2025 года занимал пост генерального директора АО "Петроэлектросбыт", ранее был заместителем генерального директора по работе с клиентами и правовому обеспечению. С февраля 2025 года работал заместителем председателя профильного городского комитета, а с 28 августа 2025 года – временно исполняющим обязанности его главы.

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Фото: пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению