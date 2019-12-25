Главный жилищный инспектор Ленобласти ушел с должности

Олег Ромадов оставил пост главы Госжилнадзора Ленинградской области, который он занимал с 2019 года.

Главный государственный жилищный инспектор Ленинградской области Олег Ромадов оставил должность по собственному желанию. На этом посту он работал с конца 2019 года. По данным источников Piter.TV, новую должность ему предложила компания из жилищно-коммунальной сферы Санкт-Петербурга.

В апреле Олег Ромадов направил в Выборг представителя комитета для воздействия на управляющие организации и комиссионного осмотра ряда жилых домов в исторической части Выборга. Госжилнадзором по каждому осмотренному объекту был составлен перечень необходимых мероприятий и указаны сроки исполнения.

У главы Госжилнадзора Ленобласти было двое заместителей: Кузнецова Анастасия и Авляханова Оксана; возможно, кто-то из них займет его пост в качестве временно исполняющего обязанности до назначения постоянного руководителя. Информации о новых кандидатах пока не поступало.

Фото: пресс-служба Госжилнадзора Ленобласти/Олег Ромадов (крайний слева) на на съезде региональных операторов капитального ремонта.