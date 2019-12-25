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Госжилнадзор осмотрел историческую часть Выборга
Сегодня, 10:07
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nastya960

Госжилнадзор осмотрел историческую часть Выборга

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Госжилнадзор приступил к работе после встречи Ильдара Гилязова с представителями управляющих организаций.

После "открытого диалога" о необходимости обеспечения безопасности населения в историческом центре Выборга Госжилнадзор провел контрольные мероприятия по оценке состояния жилых домов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Ранее глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов встретился с руководителями управляющих организаций. Поводом стало игнорирование официальных обращений районной администрации по поводу восстановления водостоков и обеспечения безопасности жителей.

Председатель комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленобласти Олег Ромадов направил для работы в Выборге представителя комитета для воздействия на управляющие организации. В пятницу состоялся комиссионный осмотр ряда жилых домов в исторической части Выборга. Госжилнадзором по каждому осмотренному объекту составлен перечень необходимых мероприятий и указаны сроки исполнения.

В осмотре участие приняли представители комитета городского хозяйства районной администрации и руководители управляющих организаций, которые обслуживают дома в Старом городе.

Фото:  пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: госжилнадзор, ильдар гилязов, старый выборг
Категории: Выборг, Лента новостей,

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