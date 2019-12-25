Госжилнадзор Ленобласти порекомендовал жителям подавать жалобы через соцсети

Жалобы о протечке крыш, ненадлежащем отоплении и плохом состоянии подвалов можно оставить в разделе "Обсуждения" ВКонтакте.

Жители Ленинградской области получили возможность оставлять жалобы по трём направлениям жилищно-коммунального хозяйства через страницу регионального Госжилнадзора ВКонтакте. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Ведомство создало для обращений граждан 3 новые темы на своей странице в соцсети. В разделе "Обсуждения" можно выбрать проблему из категорий "протечки крыш", "ненадлежащее отопление" и "плохое состояние подвалов".

Благодаря такой системе, граждане смогут получить помощь Госжилнадзора более оперативно. В ведомстве отметили, что обращаться нужно по всем вопросам, за которые не ответственна УК. При составлении жалобы желательно поставить хештег в формате #районтема, к примеру: #Ломоносовскийкрыши, #Ломоносовскийотопление, #Ломоносовскийподвалы.

Ранее мы сообщили о том, что почти 250 контейнеров для раздельного сбора мусора установят в Ленобласти до конца года.

Фото: Pxhere