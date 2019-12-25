Госжилнадзор Ленобласти порекомендовал жителям подавать жалобы через соцсети

Жители Ленинградской области получили возможность оставлять жалобы по трём направлениям жилищно-коммунального хозяйства через страницу регионального Госжилнадзора ВКонтакте. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.
Ведомство создало для обращений граждан 3 новые темы на своей странице в соцсети. В разделе "Обсуждения" можно выбрать проблему из категорий "протечки крыш", "ненадлежащее отопление" и "плохое состояние подвалов".
Благодаря такой системе, граждане смогут получить помощь Госжилнадзора более оперативно. В ведомстве отметили, что обращаться нужно по всем вопросам, за которые не ответственна УК. При составлении жалобы желательно поставить хештег в формате #районтема, к примеру: #Ломоносовскийкрыши, #Ломоносовскийотопление, #Ломоносовскийподвалы.
Ранее мы сообщили о том, что почти 250 контейнеров для раздельного сбора мусора установят в Ленобласти до конца года.
Фото: Pxhere
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