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Почти 250 контейнеров для раздельного сбора мусора установят в Ленобласти до конца года
Сегодня, 9:57
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Почти 250 контейнеров для раздельного сбора мусора установят в Ленобласти до конца года

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С января в регионе открыты 154 площадки сбора ТКО, для которых закуплено 985 контейнеров.

До конца 2022 года в Ленинградской области установят ещё 246 контейнеров  для раздельной сбора мусора в рамках нацпроекта "Экология". Об этом сообщил губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко.

Руководитель отметил, что районным администрациям необходимо подходить к вопросу утилизации ТКО цивилизованно и о заранее предупреждать появление свалок и приучать граждан к раздельному сбору.

Всего с января текущего года в МО региона установлены 154 площадки накопления отходов, для которых закуплено 985 жёлтых и зелёных контейнеров. Со списком адресов, по которым они установлены, можно ознакомится на сайте.

Ранее мы сообщили о том, что стоимость завода по переработке мусора в Кингисеппе выросла до 3,5 млрд рублей.

Фото: Правительство Ленобласти 

Теги: контейнеры, ленинградская область, правительство ленинградской области, раздельный сбор мусора
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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