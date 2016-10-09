Почти 250 контейнеров для раздельного сбора мусора установят в Ленобласти до конца года

С января в регионе открыты 154 площадки сбора ТКО, для которых закуплено 985 контейнеров.

До конца 2022 года в Ленинградской области установят ещё 246 контейнеров для раздельной сбора мусора в рамках нацпроекта "Экология". Об этом сообщил губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко.

Руководитель отметил, что районным администрациям необходимо подходить к вопросу утилизации ТКО цивилизованно и о заранее предупреждать появление свалок и приучать граждан к раздельному сбору.

Всего с января текущего года в МО региона установлены 154 площадки накопления отходов, для которых закуплено 985 жёлтых и зелёных контейнеров. Со списком адресов, по которым они установлены, можно ознакомится на сайте.

Ранее мы сообщили о том, что стоимость завода по переработке мусора в Кингисеппе выросла до 3,5 млрд рублей.

Фото: Правительство Ленобласти