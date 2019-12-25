Стоимость завода по переработке мусора в Кингисеппе выросла до 33, млрд рублей

Первоначально проект оценили в 2,9 млрд.

Проект завода по переработке мусора в Кингисеппе вырос в цене на 600 млн рублей. Такое заявление сделал гендиректор АО "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области" (УКООЛО) Антон Бучнев.

Изначально на создание КПО "Кингисепп" в Ленобласти планировали затратить 2,9 млрд рублей, однако на данный момент его стоимость составляет 3,5 млрд. Скачок цены связан с политическими и экономическими процессами в мире, добавил руководитель.

Большую часть суммы – 2,97 млрд рублей – предоставит "Российский экологический оператор" (РЭО) за счёт механизма выпуска зелёных облигаций. Оставшиеся средства привлекут с помощью кредитов.

Ранее мы сообщили о том, что ТКО из Кронштадтского и Петродворцового районов готовы транспортировать за 200 млн рублей.

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