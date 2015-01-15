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ТКО из Кронштадтского и Петродворцового районов готовы транспортировать за 200 млн рублей
Сегодня, 14:41
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ТКО из Кронштадтского и Петродворцового районов готовы транспортировать за 200 млн рублей

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АО "Невский экологический оператор" объявил два тендера на транспортирование твердых коммунальных отходов на территории Кронштадтского района и Петродворцового районов. Начльные цены контрактов составили 104 и 96 млн рублей соответственно. Об этом Piter.TV  узнал из данных ЕИС.

Оказывать услуги подрядчик должен в течение всего 2023 года. За это время планируется вывезти 107 158 куб. м. ТКО из Кронштадтского и 111 866 куб. м. Петродворцового

Подать заявки на участие в электронных аукционах можно будет до 15 ноября.

Ранее мы сообщили о том, что проект нового мукомольного комплекса в Невском районе оценили в 154,2 млн рублей.

Фото: Pxhere

Теги: госзакупки, кронштадтский район, петродворцовый район, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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