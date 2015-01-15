Проект нового мукомольного комплекса в Невском районе оценили в 154,2 млн рублей

Спустя год ГКУ "Дирекция по сопровождению промышленных проектов" снова ищет подрядчика, который выполнит проект строительства мукомольного комплекса на месте комбината "Невская мельница" по адресу: проспект Обуховской Обороны, 7Ж. Изначально работу оценили почти в 70 млн рублей, на него не были подано ни одной заявки. Сейчас начальная цена контракта составляет 154,2 млн. Piter.TV обратил внимание на новую закупку.
Согласно техзаданию, производительность предприятия должна составить 900 т муки в сутки. Помимо пшеничной и ржаной муки, комплекс также послужит для производства манной крупы, отрубей и кормов. В составе комплекса предполагаются мельница, корпус производственная лаборатория, корпус хранения готовой продукции, конвейерные линии, склады и несколько котельных.
Подготовить проектную документацию необходимо до 20 ноября 2023 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 16 сентября.
Ранее мы сообщили о том, что на остановки в трёх районах Петербурга намерены потратить почти 200 млн рублей.
Фото: Pxhere
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