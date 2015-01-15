Проект нового мукомольного комплекса в Невском районе оценили в 154,2 млн рублей

Аналогичный тендер уже объявляли в прошлом году, однако начальная цена контракта была значительно ниже.

Спустя год ГКУ "Дирекция по сопровождению промышленных проектов" снова ищет подрядчика, который выполнит проект строительства мукомольного комплекса на месте комбината "Невская мельница" по адресу: проспект Обуховской Обороны, 7Ж. Изначально работу оценили почти в 70 млн рублей, на него не были подано ни одной заявки. Сейчас начальная цена контракта составляет 154,2 млн. Piter.TV обратил внимание на новую закупку.

Согласно техзаданию, производительность предприятия должна составить 900 т муки в сутки. Помимо пшеничной и ржаной муки, комплекс также послужит для производства манной крупы, отрубей и кормов. В составе комплекса предполагаются мельница, корпус производственная лаборатория, корпус хранения готовой продукции, конвейерные линии, склады и несколько котельных.

Подготовить проектную документацию необходимо до 20 ноября 2023 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 16 сентября.

Ранее мы сообщили о том, что на остановки в трёх районах Петербурга намерены потратить почти 200 млн рублей.

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