На остановки в трёх районах Петербурга намерены потратить почти 200 млн рублей

Больше всего средств планируется выделить Петродворцовому району.

ГКУ "Дирекция транспортного строительства" объявило 3 тендера на обустройство остановочных пунктов общественного транспорта трёх районах Северной столицы. Как убедился Piter.TV, ознакомившись с данными ЕИС, суммарно начальные суммы контрактов оценены в 197,7 млн рублей.

Речь идёт о Петродворцовом, Курортном и Выборгском районах. В каждом из них появится по 19 новых остановок, но по разной цене. Самую значительную часть (96 млн рублей) выделят в пользу Петродворцового района, ещё 53,9 млн рублей – Курортному. Меньше всего средств пойдёт на пункты в Выборгском районе – 47,8 млн рублей.



Остановки должны заработать после 1 ноября 2023 года. Подать заявки на участие в электронных аукционах можно будет до 10 ноября.

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Фото: Piter.TV