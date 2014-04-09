Определен подрядчик колледжа в Красном Селе и школы в Стрельне

Оба контракта достались ООО "СУ-17".

Комитет по госзаказу Петербурга разместил результаты определения подрядчика в конкурсах по реконструкции здания колледжа "Красносельский" в Красном Селе и строительству новой школы на 550 учащихся в Стрельне. Как Piter.TV узнал из данных портала ЕИС, оба тендера выиграло ООО "СУ-17".

Напомним, что конкурсные процедуры по Красносельскому колледжу удачно завершились только со второго раза. Для этого пришлось опустить начальную цену контракта с 1,196 млрд до 1,550 млрд рублей. ООО "СУ-17" конкурировало ещё с одним претендентом и вышло победителем в конкурсе.

Также мы рассказывали о планах строительства школы на Санкт-петербургском шоссе в Стрельне. Учреждение на 550 учеников с актовым залом библиотекой, спортзалом с бассейном, пищеблоком с обеденным залом, а также административными и вспомогательными помещениями изначально оценили в 1,569 млрд рублей. В этом случае итоговый подрядчик также смог одолеть единственного соперника.



Ранее мы сообщили о том, что поиск подрядчика для реставрации Московских ворот приостановила жалоба ФАС.



Фото: Piter.TV