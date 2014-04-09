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Определен подрядчик колледжа в Красном Селе и школы в Стрельне
Сегодня, 14:44
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Определен подрядчик колледжа в Красном Селе и школы в Стрельне

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Оба контракта достались ООО "СУ-17".

Комитет по госзаказу Петербурга разместил результаты определения подрядчика в конкурсах по реконструкции здания колледжа "Красносельский" в Красном Селе и строительству новой школы на 550 учащихся в Стрельне. Как Piter.TV узнал из данных портала ЕИС, оба тендера выиграло ООО "СУ-17". 

Напомним, что конкурсные процедуры по Красносельскому колледжу удачно завершились только со второго раза. Для этого пришлось опустить начальную цену контракта с 1,196 млрд до 1,550 млрд рублей. ООО "СУ-17" конкурировало ещё с одним претендентом и вышло победителем в конкурсе.

Также мы рассказывали о планах строительства школы на Санкт-петербургском шоссе в Стрельне. Учреждение на 550 учеников с актовым залом библиотекой, спортзалом с бассейном, пищеблоком с обеденным залом, а также административными и вспомогательными помещениями изначально оценили  в 1,569 млрд рублей. В этом случае итоговый подрядчик также смог одолеть единственного соперника. 

Ранее мы сообщили о том, что поиск подрядчика для реставрации Московских ворот приостановила жалоба ФАС.

Фото: Piter.TV

Теги: госзакупки, подрядчик, санкт-петербург, социальные объекты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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