Поиск подрядчика для реставрации Московских ворот приостановила жалоба ФАС

Проблема состоит в действиях ООО "РТС-тендер", которое по неизвестной причине заявило, что срок подачи заявки потенциального участника конкурса был нарушен.

Определение подрядчика в конкурсе по реставрации Московских ворот в Северной столице приостановили по решению ФАС. Причина поступившей жалобы оказалась скрыта в действиях оператора ООО "РТС-тендер", который отменил заявку потенциального подрядчика. Об этом Piter.TV узнал из данных портала госзакупок.

Напомним, что заявка на конкурс была размещена на портала ЕИС в начале октября. Техзадание включает ряд монтажных и демонтажных, а также малярных и позолотных работ на фасаде объекта. Выполнить работы, которые первоначально оценили в 332,5 рублей, необходимо было до конца ноября 2024 года.

Предполагалось, что окончании срока подачи заявок не нашлось ни одного претендента. Однако уже 25 октября ООО РМ "Наследие" разместило жалобу на оператора ООО "РТС-тендер". После оформления заявки на участие в конкурсе, которая была подана 20 октября, участник получил необоснованный отказ, хотя укладывался в сроки. На ситуацию обратили внимание в ФАС, приостановив конкурсные процедуры.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге в 2022 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" отремонтируют 139 км дорог.

Фото: Piter.TV