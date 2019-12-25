Более 300 млн рублей готовы выделить на реставрацию Московских ворот

Работы будут выполняться в 3 этапа. Последний из них пройдёт в 2023 году.

Комитет госзаказа Петербурга объявил тендер на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения "Московские триумфальные ворота" на Московском проспекте. Судя по данным портала ЕИС, с кторыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта на работы составила 332,4 рубля.

Подрядчику предстоить выполнить реставрацию фасада объекта, в том числе – монтажные, малярные и позолотные работы. Далее специалисты приведут в порядок фундамент и аркотерии, установят наружное освещение и выполнят благоустройство территории.

Мероприятия пройдут в 3 этапа с 2022 по 2024 год. Подать заявку на участие в электронном аукицоне можно будет до 21 октября.

Напомним, что Московские триумфальные ворота были созданы по проекту знаменитого зодчего Василия Стасова в 1936-1938 г.г. Сооружение в стиле классицизм посвящено победе русского оружия в войнах с Персией и Турцией в 1828-1829 г.г. у Московской заставы.

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Фото: Citywalls.ru