В Петербурге в 2022 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" отремонтируют 139 км дорог

На данный момент ремонт выполнен на 43 адресах протяженностью 85,7 километра.

В 2022 году в Санкт-Петербурге в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" отремонтируют дороги по 51 адресу общей протяжённостью 139 километров. Об этом Piter.tv стало известно от Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

На данный момент ремонт выполнен на 43 адресах протяженностью 85,7 километра. Среди отремонтированных дорог:

– проспект Науки от Гражданского проспекта до улицы Карпинского;

– улица Дыбенко от Дальневосточного проспекта до проспекта Солидарности;

– часть Рябовского шоссе;

– проспект Большевиков от улицы Коллонтай до Дальневосточного проспекта;

– улицы Сикейроса, Есенина, Комсомола, Большая Зеленина;

– проспект Маршала Блюхера от Полюстровского проспекта до Пискаревского проспекта

– проспект Ленина в Кронштадте;

– участок Богатырского проспекта от Коломяжского проспекта до улицы Байконурской;

– улица Лёни Голикова.

На самых оживленных дорогах (Киевское шоссе и Индустриальный проспект), где наиболее интенсивное движение, работы выполнялись по технологии объемно-функционального проектирования, благодаря которой увеличивается срок службы нового асфальта.

Ранее АО "Особая экономическая зона "Санкт-Петербург" объявило тендер на строительство автомобильных и пешеходных дорог. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта с будущим подрядчиком сейчас составляет 821,7 млн рублей.

Фото: Piter.tv