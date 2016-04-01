На дороги в петербургской ОЭЗ планируют потратить более 800 млн рублей

Исполнителю необходимо справиться с заданием за 180 дней.

АО "Особая экономическая зона "Санкт-Петербург" объявило тендер на строительство автомобильных и пешеходных дорог. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта с будущим подрядчиком оценена в 821,7 млн рублей.

Исполнителю необходимо подготовить проект полосы отвода, установить наружное электроосвещение, выполнить конструктивные решения зданий и сооружений линейной инфраструктуры объекта.

Справиться с техзаданием исполнителю необходимо за 180 дней. Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 2 ноября.



Ранее мы сообщили о том, что на ремонт Дома Зингера в Петербурге выделят 100 млн рублей.



Фото: АО "Особая экономическая зона "Санкт-Петербург"