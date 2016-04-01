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На дороги в петербургской ОЭЗ планируют потратить более 800 млн рублей
Сегодня, 14:52
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На дороги в петербургской ОЭЗ планируют потратить более 800 млн рублей

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Исполнителю необходимо справиться с заданием за 180 дней.

АО "Особая экономическая зона "Санкт-Петербург" объявило тендер на строительство автомобильных и пешеходных дорог.  Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта с будущим подрядчиком оценена в 821,7 млн рублей. 

Исполнителю необходимо подготовить проект полосы отвода, установить наружное электроосвещение, выполнить конструктивные решения зданий и сооружений линейной инфраструктуры объекта.

Справиться с техзаданием исполнителю необходимо за 180 дней.  Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 2 ноября. 

Ранее мы сообщили о том, что на ремонт Дома Зингера в Петербурге выделят 100 млн рублей.

Фото:  АО "Особая экономическая зона "Санкт-Петербург"

Теги: госзакупки, дороги спб, оэз, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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