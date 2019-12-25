На ремонт Дома Зингера в Петербурга выделят 100 млн рублей

Подрядчиком стала единственный участник тендера компания ООО "Содействие".

В Северной столице определились с сиполнителем ремонта в помещениях Дома Зингера на Невском проспекте. Как следует из документации портала госзакупок, с которой ознакомился Piter.TV, контракт на 99,4 млн рублей подпишут с ООО "Содействие".

Выбранный подрядчик оказался единственным участником электронного аукциона. Специалистам компании предстоит провести работы на первом и втором этажах объекта: там пройдёт расчистка керамических изразцов, демонтаж непригодных отделочных покрытий, реставрация мебели окон и дверных проёмов. Также на гипсовые покрытие будет нанесено сусальное золото, воссоздана мраморная облицовка. Завершение мероприятий намечено на конец ноября.

Напомним, что в Доме Зингера планируют открыть новый книжный магазин. Проект переносили несколько раз в связи с бюрократическими проволочками.

Ранее мы сообщили о том, что для проведения реставрации Михайловской дачи выбран подрядчик.

Фото: Piter.TV