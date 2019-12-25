Для проведения реставрации Михайловской дачи выбран подрядчик

СПбГУ заключит контракт более чем на 700 млн рублей со своим партнёом ООО "Штандарт".

Санкт-Петербургский государственный университет подвел итоги конкурса по реконструкции и реставрации Гофмейстерского корпуса дворцового-паркового ансамбля "Михайловская дача". Работами в Петергофе займётся ООО "Штандарт", которое сотруничает с вузом уже 2 года подряд. Об этом Piter.TV узнал из данных портала госзакупок.

Напомним, что объект переоборудуют для нужд администрации бизнес-школы Высшей школы менеджмента. Изначально цена контракта составляла 467,9 млн рублей, однако сейчас её подняли до 717,2 млн рублей.

Первая попытка найти исполнителя у университета вышла неудачной. В конце сентября желающих так и не нашлось, а сроки сдачи объекта были сдвинуты на декабрь 2023 года.

Ранее мы сообщили о том, что на приют для животных в Металлострое готовы потратить почти 37 млн рублей.

Фото: Citywalls.ru