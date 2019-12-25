На приют для животных в Металлострое готовы потратить почти 37 млн рублей

В первом государственном учреждении для бездомных животных будут жить 200 собак и 100 кошек.

Фонд капитального строительства и реконструкции Петербурга объявил тендер на проектирование и строительство приюта для животных в посёлке Металлострой. Как выяснил Piter.TV из данных портала госзакупок, на проект максимально готовы выделить почти 37 млн рублей.

О намерении Смольного создать первый государственный приют для бездомных животных стало известно ещё в середине лета. Предполагается, что учреждение станет домом для 200 бездомных собак и 100 кошек.

Напомним, что большинство приютов для животных в городе на Неве существуют на средства от благотворительности.

Ранее мы сообщили о том, что на инженерную подготовку дороги в Полюстрово хотят направить почти 3 млрд рублей.

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