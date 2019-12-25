В Металлострое создадут городской приют для бездомных животных

Учреждение сможет одновременно принять до 100 кошек и 200 собак.

Первый приют для бездомных животных с государственным финансированием в Петербурге появится в поселке Металлострой Колпинского района. Учреждение сможет одновременно принять до 100 кошек и 200 собак, сообщила пресс-служба Смольного.

Конкурсные процедуры на определение подрядчика для строительства приюта проведут в 2022-ом году. К 2023-ему будет планируется представить готовый проект. Кроме того, отмечается, что второе подобное учреждение готовятся возвести в Кронштадте.

На данный момент на территории Северной столицы функционирует 17 частных приютов для животных. Они существуют благодаря благотворительности.

Второй государственный приют для бездомных животных могут построить в Кронштадте.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти начал работу хоспис "Дом тигра" для диких животных.

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