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В Металлострое создадут городской приют для бездомных животных
Сегодня, 13:58
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В Металлострое создадут городской приют для бездомных животных

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Учреждение сможет одновременно принять до 100 кошек и 200 собак.

Первый приют для бездомных животных с государственным финансированием в Петербурге появится в поселке Металлострой Колпинского района. Учреждение сможет одновременно принять до 100 кошек и 200 собак, сообщила пресс-служба Смольного.

Конкурсные процедуры на определение подрядчика для строительства приюта проведут в 2022-ом году. К 2023-ему будет планируется представить готовый проект. Кроме того, отмечается, что второе подобное учреждение готовятся возвести в Кронштадте.

На данный момент на территории Северной столицы функционирует 17 частных приютов для животных. Они существуют благодаря благотворительности. 

Второй государственный приют для бездомных животных могут построить в Кронштадте.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти начал работу хоспис "Дом тигра" для диких животных.

Фото: Pexels

Теги: бездомные животные, металлстрой, приют, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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