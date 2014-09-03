В Ленобласти начал работу хоспис "Дом тигра" для диких животных

Неподалёку от поселка Кирпичное в Выборгском районе Ленобласти начал свою работу хоспис "Дом тигра", предназначенный для реабилитации диких животных, которые пережили тяжелый опыт. Об этом сообщило издание Online47.
Среди постояльцев хосписа уже есть 6 тигров, 2 рыси, пума и леопард. Рядом с большими кошками также соседствуют 2 пони.
Хищники проходят лечение и пытаются вернуться к нормальной жизни. Многие из них пострадали от рук человека и получили травмы. Сейчас животные приободрились в новых условиях и чувствуют себя почти как дома.
Ранее мы сообщили о том, что дорожники Ленобласти помогли исхудавшему псу вернуться к хозяевам.
Фото: Piter.TV
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