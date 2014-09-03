В Ленобласти начал работу хоспис "Дом тигра" для диких животных

В учреждении дикие кошки соседствуют с двумя пони. Постояльцев выхаживают, чтобы в дальнейшем вернуть их к нормальной жизни.

Неподалёку от поселка Кирпичное в Выборгском районе Ленобласти начал свою работу хоспис "Дом тигра", предназначенный для реабилитации диких животных, которые пережили тяжелый опыт. Об этом сообщило издание Online47.

Среди постояльцев хосписа уже есть 6 тигров, 2 рыси, пума и леопард. Рядом с большими кошками также соседствуют 2 пони.

Хищники проходят лечение и пытаются вернуться к нормальной жизни. Многие из них пострадали от рук человека и получили травмы. Сейчас животные приободрились в новых условиях и чувствуют себя почти как дома.

Ранее мы сообщили о том, что дорожники Ленобласти помогли исхудавшему псу вернуться к хозяевам.

Фото: Piter.TV