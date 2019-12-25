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Дорожники Ленобласти помогли исхудавшему псу вернуться к хозяевам
Сегодня, 8:03
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Дорожники Ленобласти помогли исхудавшему псу вернуться к хозяевам

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Собака вышла к специалистам во время осмотра дороги Сокколово — Мариенбург.

В ходе осмотра трассы Сокколово — Мариенбург работники дорожных служб Ленобласти повстречали пса, потерявшего хозяев. Об этом сообщила пресс-служба комитета дорожного хозяйства Ленобласти.

Грязная и исхудавшая собака несколько метров сопровождала специалистов, а затем снова скрылась в полях. Животное явно было настроено дружелюбно, и, несмотря на отсутствие ошейника, когда-то было домашним.

Дорожники предположили, что пёс сбежал от хозяев. Они разместили сделанное при встрече с ним фото в соцсетях, обозначив примерное местонахождение собаки. Некоторое время спустя четвероногий питомец вернулся домой - его нашли в Мариенбурге.

Ранее мы сообщили о том, что из коллектора в Красносельском районе спасены 3 птенца лысухи

Фото: Комитет дорожного хозяйства Ленобласти

Теги: дорожный комитет, ленинградская область, собака, спасение животных
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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