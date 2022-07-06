Из коллектора в Красносельском районе спасены 3 птенца лысухи

Специалисты Ленводхоза спасла трёх птенцов лысухи Красносельском районе. Как сообщается в Telegram-канале городского Комитета по природопользованию, птицы застряли в шахте водосброса у плотины на улице Солдата Корзуна.
Сигнал поступил от местных жителей. Малышей спасли из отверстия, которое образовалось в сетке коллектора. Теперь они воссоединятся с мамой.
Дыру в защитном сооружении заделали, чтобы инцидент не повторился.
Ранее мы сообщили о том, что на дорогах Ленобласти с начала года погибли 72 диких животных.
Видео: Комитет по природопользованию Петербурга
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