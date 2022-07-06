Из коллектора в Красносельском районе спасены 3 птенца лысухи

Малыши попали в ловушку, пробравшись через отверстие в защитной сетке.

Специалисты Ленводхоза спасла трёх птенцов лысухи Красносельском районе. Как сообщается в Telegram-канале городского Комитета по природопользованию, птицы застряли в шахте водосброса у плотины на улице Солдата Корзуна.

Сигнал поступил от местных жителей. Малышей спасли из отверстия, которое образовалось в сетке коллектора. Теперь они воссоединятся с мамой.

Дыру в защитном сооружении заделали, чтобы инцидент не повторился.

Ранее мы сообщили о том, что на дорогах Ленобласти с начала года погибли 72 диких животных.

Видео: Комитет по природопользованию Петербурга