На инженерную подготовку дороги в Полюстрово хотят направить почти 3 млрд рублей

Комитет госзаказа Ленобласти объявил тендер на инженерную подготовку территории, ограниченную проспектом Маршала Блюхера и Полюстровским проспектом, для строительства автомобильной дороги. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта превысила 2,7 млрд рублей.

Подрядчик выполнит на участке подготовительные и земляные работы, обустроит сети электропередач и наружных линий канализации, уложит на дорогу асфальт и установит дорожные знаки. Также будет выполнено инженерное и инженерно-транспортное обеспечение объекта.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 31 октября.

Ранее мы сообщили о том, что за организацию транспорта в Невском районе готовы заплатить 711 млн рублей.

Фото: Piter.TV