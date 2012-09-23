СПбГУ объявил повторный тендер на реставрацию Михайловской дачи

Начальная цена контракта увеличилась на 718,3 млн рублей.

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) повторно объявил поиск подрядчика, который будет отвечать за завершающий этап работ по реставрации гофмейстерского корпуса дворцового-паркового ансамбля "Михайловская дача" в Петергофе. Как узнал Piter.TV, ознакомившись с новой документацией, начальную цену контракта увеличили с 467,9 млн до 718,3 млн рублей.

Напомним, что на объекте готовятся разместить здание администрации бизнес-школы Высшей школы менеджмента СПбГУ. Выбранной компании доверят проведение реставраци интерьеров, перекладку полов, лестниц и отмостков. Также необходимо провести реставрацию фундамента, фасадов и обустройсво инженерных сетей. Для работников администрации будет доступно управляемое освещение, система звукозаписи, сканеры и принтеры.



Сдачу работ перенесли с сентября на декабрь 2023 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 5 октября.

Ранее мы сообщили о том, что театр "Мюзик-Холл" определил подрядчика для сохранения Англиканской церкви Иисуса Христа.

Фото: Citywalls.ru