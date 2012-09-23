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Театр "Мюзик-Холл" определил подрядчика для сохранения Англиканской церкви Иисуса Христа
Сегодня, 14:16
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Театр "Мюзик-Холл" определил подрядчика для сохранения Англиканской церкви Иисуса Христа

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Единственным участником электронного аукциона стал ООО ПСБ "Жилстрой".

ГАУК Театр "Мюзик-Холл" нашёл подрядчика работ по сохранению памятника федерального значения "Церковь Англиканская Иисуса Христа". Здание га Галерной улице отремонтирует единственный конкурсант ООО ПСБ "Жилстрой". Как выяснил Piter.TV из данных портала госзакупок, цена контракта с компанией составит 1,195 млрд рублей.

Напомним, согласно техзаданию исполнителю поручено отремонтировать кирпичные кладки стен, перегородки, кровлю, отделку и фасады. Сделать это необходимо до 5 декабря 2024 года.

Отметим, что начальная цена контракта превышала  текущую на 1,9 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге объявили крупнейший в 2022 году госзаказ на строительство дорог.

Фото:Citywalls.ru

Теги: англиканская церковь иисуса христа, госзакупки, подрядчик, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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