Дорожная сеть на намывах Васильевского острова оценена почти в 5 млрд рублей

В начальную цену контракта также входит разработка рабочей документации.

Комитет госзаказа Северной столицы ищет подрядчика, который займётся созданием улично-дорожной сети на намывных территориях в западной части Васильевского острова. Начальная цена контракта на строительство и разработку рабочей документации составила 4,9 млрд рублей. Об этом Piter.TV выяснил на портале госзакупок.

Судя по техзаданию, исполнителю поручат построить 15 тыс. кв. м. дорог, а под землёй проложить 8,7 тыс. кв. м. канализационных сетей. Перед подготовкой документации на территории требуют выполнить инженерно-геодезические изыскания и представить подробный отсчёт за период 2022-2024 г.г. О сроках выполнения работ пока не сообщается.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 4 октября.

Ранее мы сообщили о том, что начало строительства двух корпусов общежития "ИТМО Хайпарк" оценили в 13 млрд рублей.

Фото: Piter.TV