Начало строительства двух корпусов общежития "ИТМО Хайпарк" оценили в 13 млрд рублей

Исполнителю контракта предстоит возвести внутриплощадочные сети водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, а также сети связи на объектах.

Спустя месяц после выдачи разрешения на строительство Гсстройнадзором, АО "Хайпарк ИТМО" объявило тендер на строительство двух корпусов общежития, входящих в состав будущего кампуса Университета ИТМО в городе-спутнике Южный (Пушкинский район). Как выяснил Piter.TV из данных на сайте госзакупок, начальная цена контракта на возведение объектов составила 13,1 млрд рублей.

Выбранному подрядчику будет необходимо возвести внутриплощадочные сети водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, а также сети связи на объектах.

Напомним, что речь идёт о главном корпусе из девяти зданий площадью 32,7 тыс. кв. м. и втором корпусе на 18,8 тыс. кв. м. Объекты главного корпуса будут объединены под одной крышей, на которой расположат зоны для занятий спортом и, в частности, круговую беговую дорожку. В самих зданиях появятся аудитории, коворкинги, а также фабрика-лаборатория для создания научных разработок. Кроме того, в состав объекта войдут цифровая библиотека, фуд-корт, магазины с сувенирной продукцией, парковки с зонами для каршеринга и атриум с возможностью трансформации в конгресс-зал на 2 тыс. человек.

Второй корпус необходим для заселения студентов – там разместятся однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Каждая из них будет оснащена кухней и раздельным санузлом. В составе здания будет предусмотрено отдельное жильё для маломобильных групп.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 30 сентября.

Ранее стала известна компания, которая построит школу в Парголово почти за 2 млрд рублей.

Фото: Пресс-служба "СТАРТ Девелопмент"