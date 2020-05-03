"ИТМО Хайпарк" начнет поиск подрядчика для строительства кампуса в Южном в ближайшее время

Первые объекты могут появиться в 2024 году.

Госстройнадзор Петербурга получил разрешение на строительство объектов кампуса Университета ИТМО в городе-спутнике Южный. Речь идет о главном корпусе и первом корпусе общежития.

Теперь АО "ИТМО Хайпарк" будет проводить конкурс на поиск подрядчика для строительства. В планах завершить инженерную подготовку территории до конца года и приступить к строительству главного корпуса. Площадь объекта займет 32,7 тыс.кв. метров. Он будет состоять из девяти зданий, которые объединят общей крышей в виде гигантского диска с беговой дорожкой по контуру.

Помимо учебного центра в корпусе будут коворкинги, фабрика-лаборатория для экспресс-прототипирования научных разработок, цифровая библиотека, фудкорт, книжные и сувенирные магазины, а также парковки для каршеринга и кикшеринга. Атриум-трансформер сможет превращаться в конгресс-зал на 2 тысячи человек.

Площадь первого корпуса составит 18,8 тыс.кв. метров. Квартиры будут преимущественно однокомнатными и двухкомнатными. В каждой квартире будет своя кухня и раздельный санузел.

Первое жилье в городе-спутнике Южный планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году. Южный станет научно-образовательным инновационным центром на базе Университета ИТМО.

Фото: PR-агентство Пресс Папье