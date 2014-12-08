Стала известна компания, которая построит школу в Парголово почти за 2 млрд рублей

Тендер среди трёх претендентов выиграл подрядчик ООО "КВС".

Комитет госзаказа Петербурга определился с подрядчиком для строительства новой школы на 1125 мест в Парголово. Победителем тендера среди трёх претендовавших на пост подрядчика компаний стало ООО "КВС". Сотрудники организации выполнят работы за максимальные 1,89 млрд рублей, узнал Piter.TV из информации портала госзакупок.

Напомним, что ранее мы уже писали о планах на возведение общеобразовательного учреждения. Судя по техническому заданию, в четырёхэтажном здании планируется разместить физкультурный комплекс с двумя бассейнами, а также отдельный тренажерный зал, учебно-производственные мастерские, актовый зал и библиотеку. В общей сложности школа будет рассчитана на 112 мест, её необходимо ввести в эксплуатацию до 30 июня 2024 года.

Отметим, что конкурентов ООО "КВС" не одобрили в связи с банковской гарантией и несоответствием организации условиям закупки.

Ранее мы сообщили о том, что реставрацию Церкви Знамения в Пушкине выполнит ООО "Матис" за 117 млн рублей.

Фото: Piter.TV