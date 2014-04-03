Реставрацию Церкви Знамения в Пушкине выполнит ООО "Матис" за 117 млн рублей

Рабочие должны справиться с техзаданием до 20 ноября.

Комитет госзаказа Петербурга определился с компанией, которая выполнит реставрацию и ремонт Церкви Знамения в Императорском Царскосельском лицее. Единственным претендентом на исполнение тендера стало ООО "Матис", с ним заключили контракт на максимальные 117,1 млн рублей. Об этом Piter.TV узнал из данных на портале госзакупок.

Компании поручат отреставрировать здание снаружи: работы коснутся фасадов, крыши, фундаментов и дренажно-ливневой системы объекта. Специалисты отштукатурят стены, восполнят утраты кирпичной кладки, восстановят шовный раствор и деревянные конструкции фасадов, а также приведут в порядок мраморные колонны, цоколь, балконов.

Завершить весь цикл работ необходимо до конца ноября 2024 года.

Отметим, что Церковь Знамения была построена в 1717 году по проекту Иоганна Ферстера. Первоначально она была деревянной и занимала место Лицейского садика. При ее освящении присутствовали Петр I и Екатерина II.

В 1724 году в святыню попала молния. Произошёл пожар, после которого в присутствии цесаревны Елизаветы Петровны заложили новую церковь, сохранившуюся до наших дней.

Ранее мы сообщили о том, что за ремонт ограды дворца Юсуповых возьмется Реставрационная мастерская "Наследие".

Фото: Citywalls.ru