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Реставрацию Церкви Знамения в Пушкине выполнит ООО "Матис" за 117 млн рублей
Сегодня, 15:42
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Реставрацию Церкви Знамения в Пушкине выполнит ООО "Матис" за 117 млн рублей

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Рабочие должны справиться с техзаданием до 20 ноября.

Комитет госзаказа Петербурга определился с компанией, которая выполнит реставрацию и ремонт Церкви Знамения в Императорском  Царскосельском лицее. Единственным претендентом на исполнение тендера стало ООО "Матис", с ним заключили контракт на максимальные 117,1 млн рублей. Об этом Piter.TV узнал из данных на портале госзакупок. 

Компании поручат отреставрировать здание снаружи: работы коснутся фасадов, крыши, фундаментов и дренажно-ливневой системы объекта. Специалисты отштукатурят стены, восполнят утраты кирпичной кладки, восстановят шовный раствор и деревянные конструкции фасадов, а также приведут в порядок мраморные колонны, цоколь, балконов.

Завершить весь цикл работ необходимо до конца ноября 2024 года.

Отметим, что Церковь Знамения была построена в 1717 году по проекту Иоганна Ферстера. Первоначально она была деревянной и занимала место Лицейского садика. При ее освящении присутствовали Петр I и Екатерина II.

В 1724 году в святыню попала молния. Произошёл пожар, после которого в присутствии цесаревны Елизаветы Петровны заложили новую церковь, сохранившуюся до наших дней. 

Ранее мы сообщили о том, что за ремонт ограды дворца Юсуповых возьмется Реставрационная мастерская "Наследие".

Фото: Citywalls.ru

Теги: госзакупки, пушкин, реставрация, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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